Названа главная проблема российских аграриев

Аналитик Санкеев: Цены на удобрения и сельхозтехнику растут на 15-30 % в год

Одной из главных проблем российских аграрных компаний является стремительный рост цен на семена, удобрения и сельхозтехнику. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев, его слова приводит «Коммерсантъ».

Диспаритет между закупочными ценами на продукцию и растущими затратами на средства производства представляет собой вызов для отечественных аграриев, пояснил аналитик. Ежегодные темпы роста цен на семена, удобрения и сельхозтехнику Санкеев оценил в 15-30 процентов.

Стремительное удорожание средств производства, добавил он, бьет по финансовому положению отраслевых компаний. Самые уязвимые вынуждены уходить с рынка. По данным «Контур.Фокус», суммарное число агрофирм в России за последние три года сократилось на 2,7 тысячи единиц, до 241,1 тысячи в 2026-м.

Еще одной серьезной проблемой российских аграриев, отмечала глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут, является относительно низкая стоимость вывозимой за рубеж продукции. По этому показателю, отметила она, отечественные фермерские хозяйства заметно отстают от ключевых иностранных конкурентов. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне трудно.