13:31, 24 апреля 2026

Названа возможная цель учений Польши и Франции с отработкой ударов по России

Политолог Камкин: Польша хочет получить доступ к ядерному оружию
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша, которая планирует провести с Францией совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и отработать удары по целям России, хочет получить доступ к ядерному оружию. Возможную цель учений назвал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин в интервью KP.RU.

«Это [учения] можно трактовать, во-первых, как амбиции Польши получить, пусть и опосредованный, но доступ к ядерному оружию. Во-вторых, это открытое объявление намерений о ведении войны с Россией не только национальными средствами», — уверен Камкин.

По его мнению, России необходимо принять срочные меры, чтобы минимизировать возможные риски. Москве стоит перейти к упреждающим действиям, в том числе к поддержке сил, которые противостоят военному пути развития Европы. Кроме того, России в случае необходимости нужно вывести из строя инфраструктуру, угрожающую стране, добавил Камкин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Варшава проведут совместные военные учения. Он отметил, что страны сотрудничают в рамках французской инициативы по вовлечению европейских союзников по НАТО в систему ядерного сдерживания. Позже в СМИ появилась информация о том, что в ходе учений будет отрабатываться сценарий ответа на якобы «возможное нападение России» и французские ВВС планируют моделировать применение ядерных боеголовок.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что стремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте. В беседе с «Лентой.ру» политолог Андрей Кошкин назвал происходящее открытой подготовкой Запада к войне.

    Последние новости

    Каллас сделала заявление о пересмотре «красных линий» в отношении России

    Похудевший ради возлюбленной Сергей Бурунов показал фигуру в спортзале

    Женщинам раскрыли формулу расчета нормы белка в пожилом возрасте

    Просивший о господдержке застройщик заявил об убытке

    Банк России снизил ключевую ставку

    На МКАД перевернулся грузовик

    Названа возможная цель учений Польши и Франции с отработкой ударов по России

    Ссора в российском баре закончилась стрельбой

    Захарова высказалась о присуждении Зеленскому премии «Четыре свободы»

    Перечислены использовавшие Орбана в роли громоотвода страны ЕС

    Все новости
