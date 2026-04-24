Страны Запада обвинили в открытой подготовке к войне с Россией

Военный эксперт Кошкин: Запад открыто готовится к войне с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о проведении учений, которые создадут новые военные подразделения вне рамок НАТО. Заведующий кафедрой политического анализа анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» назвал это опасной эскалацией. По его словам, страны Запада открыто готовятся к войне.

Кошкин пояснил, что Россия вынуждена реагировать. Как только самолеты противника приближаются к границам, наши перехватчики поднимаются в воздух. Так положено на случай провокации. То же самое произойдет и во время этих учений. Это лишь усиливает напряженность и повышает риск прямого столкновения в воздухе или на воде, предупредил специалист.

Кошкин подчеркнул, что если бы Запад не летал к границам, России не пришлось бы поднимать свои самолеты.

«Москва не претендует на захват чужих территорий и даже не артикулирует это в информационном пространстве. Зато западные политики постоянно говорят, что Россия хочет кого-то захватить, и проводят учения с ударами по нашей территории. Они открыто готовятся к войне, которая нужна им, чтобы вытянуть свои экономики из рецессии», — заявил военный эксперт.

Он напомнил заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что к 2039 году немецкая армия станет сильнейшей в Европе. Выбор даты, по мнению специалиста, не случаен — ровно через 100 лет после того, как фашистская Германия начала захватывать Европу.

Кроме того, Кошкин отметил, что производство беспилотников для Украины уже организовано в семи государствах Европы. Глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме заявил, что пора заканчивать, и Россия доведена до крайности агрессивными действиями Запада, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что 22 апреля шесть стран НАТО подняли в воздух истребители в ответ на появление двух российских бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС над Балтийским морем.

Отмечается, что Россия и НАТО на данный момент находятся в разногласиях по поводу Украины, но не в состоянии войны, поэтому пилоты с обеих сторон просто наблюдали и снимали друг друга на видео — держась на расстоянии, «как осторожные коты с выпущенными когтями», с видимыми, но не используемыми ракетами.

