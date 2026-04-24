Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:31, 24 апреля 2026

Названы причины новой волны популярности компьютерных клубов

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

На рост популярности компьютерных клубов в России влияют как минимум три фактора. Их назвал НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

Первая — это рост цен на комплектующие для ПК. По оценке Пименова, сейчас собрать свой игровой компьютер, который будет на максимальных настройках «тянуть» все новинки, стоит около 200 тысяч рублей. В связи с этим выгоднее регулярно посещать компьютерный клуб — в среднем несколько часов там могу обойтись рублей в 300-600 рублей, с максимальным комфортом — в 1500 рублей. В год это выходит примерно 54 тысячи рублей, что значительно дешевле, чем собирать свой ПК.

Вторая — это социальная история, потому что есть возможность играть с друзьями и проводить так свой досуг. Третья — рост киберспортивной аудитории. «Если в крупных городах точек уже довольно много, то по регионам по-прежнему продолжается открытие. Там еще есть поле, куда можно зайти», — подытожил Пименов.

По его оценке, чаще всего аудитория новой волны популярности «игровух» — люди, как правило, до 25 лет.

Ранее редактор PC Gamer Ник Эвансон провел эксперимент, запустив на своем компьютере несколько современных игр, чтобы выяснить оптимальный объем оперативной памяти. Специалист пришел к выводу, что в 2026 году можно с комфортом запускать видеоигры, обладая устройством с 16 гигабайтами памяти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok