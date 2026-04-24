Немецкий футбольный клуб проиграл второй матч подряд после назначения тренером женщины

23:25, 24 апреля 2026

«Унион» проиграл второй матч подряд после назначения тренером женщины
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Берлинский «Унион» на выезде проиграл «РБ Лейпциг» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 24 апреля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Макс Финкгрефе, Ромуло и Ридле Баку. У гостей мяч на счету Данило Дуки.

«Унион» проиграл второй матч подряд после назначения главным тренером Мари-Луизе Эты. 12 апреля она стала первой женщиной в европейских чемпионатах, возглавившей мужской футбольный клуб.

«Унион» с 32 очками находится на 11-м месте в чемпионате страны. «РБ Лейпциг» набрал 62 очка и занимает третью строчку.

