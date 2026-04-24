Россия
17:30, 24 апреля 2026Россия

Опубликованы кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена

Минобороны опубликовало кадры возвращения россиян из украинского плена
Майя Назарова

Минобороны опубликовало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Видео с бойцами размещено в канале ведомства в мессенджере «Макс».

На представленном ролике военные стоят у автобуса с развернутыми триколорами. Затем они загружаются в транспортное средство.

В Минобороны отчитались, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 193 бойца. Военных пока отправили в Белоруссии. Там им окажут всю необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем бойцов доставят на родину для лечения и реабилитации, заверили в ведомстве.

До этого обмен пленными состоялся накануне Пасхи, 11 апреля 2026 года. Тогда Россия вернула из украинского плена 175 бойцов, взамен Москва передала Киеву 175 пленных солдат ВСУ.

    Последние новости

    В России назвали единственную сферу взаимодействия с Киевом

    Сертификацию двигателя для SJ-100 перенесли

    Пенсионерку спасли из горящей квартиры в Казани

    Одной из причин замедления российской экономики назвали морозы

    Опубликованы кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена

    Биолог нашел неожиданное объяснение рака кишечника у молодых

    Министр спорта ужесточил лимит на легионеров в РПЛ

    Переполненный пассажирский самолет прервал полет из-за неопытного пилота

    44-летняя Наталья Водянова вызвала обсуждение в сети о шестой беременности

    Стильный образ бывшего замминистра обороны России попал на видео

    Все новости
