Опубликованы кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена

Минобороны опубликовало кадры возвращения россиян из украинского плена

Минобороны опубликовало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Видео с бойцами размещено в канале ведомства в мессенджере «Макс».

На представленном ролике военные стоят у автобуса с развернутыми триколорами. Затем они загружаются в транспортное средство.

В Минобороны отчитались, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 193 бойца. Военных пока отправили в Белоруссии. Там им окажут всю необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем бойцов доставят на родину для лечения и реабилитации, заверили в ведомстве.

До этого обмен пленными состоялся накануне Пасхи, 11 апреля 2026 года. Тогда Россия вернула из украинского плена 175 бойцов, взамен Москва передала Киеву 175 пленных солдат ВСУ.