Оставившую жизнь при дворе ради любви принцессу заметили с младенцем

Японскую принцессу, оставившую жизнь при дворе и отказавшуюся от титула ради любви, заметили с младенцем. Об этом сообщает New York Post.

Бывшая японская принцесса Мако, которая пять лет назад предпочла брак с простолюдином Кэем Комюро королевской жизни, была снята папарацци во время семейного шопинга в американском штате Коннектикут. На снимках супруги расслабленно прогуливались по магазинам, при этом Комюро нес в слинге ребенка.

Пол и имя малыша, который появился на свет еще в мае 2025 года, держатся в секрете. Императорское агентство лишь подтвердило, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Ребенок не претендует на престол, так как по японским законам трон переходит только от отца к сыну.

Ранее пара приобрела таунхаус в Фэрфилд-Каунти, стоимость которого составляет около 680 тысяч долларов (примерно 58,5 миллиона рублей), что значительно дешевле их прежней квартиры на Манхэттене.

Принцесса Мако отказалась от королевского статуса и государственного пособия в размере примерно 1,3 миллиона долларов (около 111 миллионов рублей), чтобы в 2021 году выйти замуж. 34-летняя Мако — старший ребенок наследного принца Фумихито и принцессы Кико.

Ранее сообщалось, что лишенная титула из-за брака с простолюдином японская принцесса Мако нашла работу. Имя принцессы значилось в списке работников, обеспечивавших проведение выставки восточной живописи в нью-йоркском Метрополитен-музее.

