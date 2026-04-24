16:52, 24 апреля 2026

Подросток напал на футболиста с отверткой ради пиццы

В Италии подросток убил отверткой 25-летнего футболиста из-за пиццы
Юлия Юткина
Фото: MARCO SOLBIATI / Shutterstock / Fotodom

В городе Павия, Италия, 25-летний футболист-любитель Габриэле Ваккаро стал жертвой подростков-хулиганов. Об этом пишет La Sicilia.

Ваккаро и двое его друзей шли к припаркованной машине около 3:30 по местному времени 19 апреля. В руках у молодого человека были коробки с пиццей. Навстречу им вышли пять подростков и потребовали отдать пиццу. Когда Ваккаро отказался, один из хулиганов напал на него. Как пишет Need To Know, он был вооружен отверткой.

Подросток ударил Ваккаро в шею и живот. Один из его друзей также получил ранение, однако в конце концов им удалось отбиться. Не осознавая тяжести травм, футболист поехал с приятелями домой. Там его состояние ухудшилось, и ему потребовалась скорая помощь. Однако врачи так и не смогли спасти Ваккаро. Его раненый друг выжил: сейчас он находится в больнице.

Трое из пяти хулиганов были арестованы. Поиски виновного продолжаются.

Ваккаро работал на почте и с детства увлекался футболом. За свою карьеру ему удалось сыграть за клубы «Атлетико Фавара», «Кастельтермини», «Камарат». У молодого человека остались родители, два брата и сестра-двойняшка.

Ранее сообщалось, что в 2024 году доставщица пиццы из США решила отомстить беременной клиентке из-за размера чаевых и напала на нее с ножом. Пострадавшую госпитализировали, на ее теле врачи обнаружили 14 колотых ран — на груди, животе, руках и ноге.

