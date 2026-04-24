Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:56, 24 апреля 2026Мир

Польша подняла в воздух истребители из-за российских Су-30
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Польша подняла в воздух истребители F-16 из-за российских самолетов Су-30. Об этом сообщило оперативное командование польской армии в соцсети Х.

«24 апреля 2026 года дежурная пара истребителей F-16 польских ВВС перехватила, визуально идентифицировала и вела наблюдение за двумя российскими многоцелевыми боевыми самолетами Су-30 над Балтийским морем», — утверждается в публикации.

По данным командования, российские самолеты не пересекали воздушную границу Польши.

22 апреля шесть стран НАТО подняли в воздух истребители в ответ на появление двух бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о горевшем пять дней морском терминале в Туапсе

    Стартовую площадку российского «Союза» уничтожили на европейском космодроме. Мощный взрыв попал на видео

    Лавров раскрыл одну особенность диалога США с Россией

    Пассажир пнул члена экипажа и укусил попутчика в самолете

    Ушедший из России автопроизводитель распродает активы ради собственного спасения

    «Сообразительный» отстрелялся из шестиствольной АК-630

    В Анапе к 2031 году построят мегакурорт за 60 миллиардов рублей

    Польша подняла в воздух истребители из-за российских самолетов

    Футболист сборной России рассказал о купленной за миллион рублей картине

    Раскрыты новые преступления сбежавшей экс-зампреда российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok