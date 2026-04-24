Польша подняла в воздух истребители из-за российских самолетов

Польша подняла в воздух истребители из-за российских Су-30

Польша подняла в воздух истребители F-16 из-за российских самолетов Су-30. Об этом сообщило оперативное командование польской армии в соцсети Х.

«24 апреля 2026 года дежурная пара истребителей F-16 польских ВВС перехватила, визуально идентифицировала и вела наблюдение за двумя российскими многоцелевыми боевыми самолетами Су-30 над Балтийским морем», — утверждается в публикации.

По данным командования, российские самолеты не пересекали воздушную границу Польши.

22 апреля шесть стран НАТО подняли в воздух истребители в ответ на появление двух бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.