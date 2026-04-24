Популярная супермодель снялась в откровенных купальниках для Victoria's Secret

Супермодель Кэндис Свейнпол снялась в откровенной рекламе для Victoria's Secret

Популярная южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол снялась в откровенной рекламе для бренда Victoria's Secret. Пост появился на странице модной марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала на одних снимках в бикини и слитном купальнике, оформленных змеиным принтом. На другом фото знаменитость показала фигуру в голубых трусах и бюстгальтере. При этом комплект был оформлен металлическими кольцами на лямках.

Поклонники оказались в восторге от фотосессии со звездой подиума. «Кэндис — совершенство», «Какая красивая женщина», «Потрясающая модель», «Как всегда красива и очаровательна», «Тело, которое я хочу иметь, не отказываясь от пиццы», — комментировали они.

Ранее сообщалось, что бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск объявила о второй беременности с помощью откровенных снимков.