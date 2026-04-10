Бывший «ангел» Victoria's Secret объявила о беременности с помощью голого фото

Топ-модель Эльза Хоск объявила о беременности с помощью откровенных фото

Бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск объявила о второй беременности с помощью откровенных снимков. Пост появился на странице фотографа Юлии Горбаченко в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала перед камерой с округлившимся животом. При этом на одном из кадров она позировала полностью обнаженной у вентилятора, прикрыв грудь руками. Также знаменитость примерила шубу на голое тело, снялась топлес в расклешенных брюках и в мокрой футболке без бюстгальтера посидела в бассейне.

В своем аккаунте Хоск также разместила кадры из данной фотосессии, подписав, что беременна уже шесть месяцев, однако впоследствии удалила публикацию.

Известно, что модель с 2015 года состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. Вместе они воспитывают пятилетнюю дочь.

В декабре 2025 года известная американская актриса и певица, солистка электронного дуэта Boomkat Тэрин Мэннинг снялась топлес во время беременности.