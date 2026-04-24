08:17, 24 апреля 2026Экономика

Поставки важной российской продукции в постсоветскую страну взлетели

РИА Новости: Экспорт российских удобрений в Грузию вырос 5,5 раза в марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам марта 2026 года суммарная стоимость экспорта российских удобрений в Грузию увеличилась более чем в пять раз в сравнении с февральским показателем. О резком росте поставок этого вида отечественной продукции сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы постсоветской страны.

За отчетный период стоимость экспорта удобрений из России в Грузию выросла в 5,5 раза в месячном выражении и достигла отметки в 3,1 миллиона долларов. Для сравнения, в феврале показатель находился на уровне 562,9 тысячи. Таким образом, за первый месяц весны он увеличился более чем на 2,5 миллиона долларов.

Подобная динамика позволила России вернуть себе статус крупнейшего поставщика удобрений в Грузию. Ее доля в структуре импорта постсоветской страны в марте составила 49,1 процента. Месяцем ранее Россия занимала в рейтинге второе место.

В начале весны Россия также резко нарастила поставки пшеницы в Грузию. В марте стоимость экспорта ключевой отечественной агрокультуры в соседнюю страну увеличились более чем втрое в сравнении с тем же периодом 2025-го. По объемам поставок в Грузию Россия значительно опередила ближайших преследователей в лице Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана.

    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудников Роскомнадзора

    Киркоров признался в нежелании жениться на Пугачевой

    ФСБ сообщила о количестве предотвращенных нападений на школы в России

    Заболевшая раком ведущая рассказала о проблемах из-за лечения

    Бьюти-блогерша пожаловалась на растущую бороду со словами «мне стыдно»

    Т-90М сочли самым продвинутым танком в мире

    В Москве пройдет фестиваль психопросвещения

    Российские неоязычники открестились от молящегося идолу участника СВО

    ФСБ сообщила об угрозах сотрудникам Роскомнадзора и их семьям

    Изнасиловавшие женщину на пляже мигранты пинали ее и плевали на нее в процессе

    Все новости
