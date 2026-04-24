16:44, 24 апреля 2026Россия

Появились подробности о загадочно умершей после нападения бойцовской собаки россиянки

KP.RU: В Омске мужчины избили и спустили бойцовскую собаку на волонтера СВО
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Омске нетрезвые мужчины избили и спустили бойцовскую собаку на волонтера, помогавшую бойцам на специальной военной операции (СВО). Такие подробности о не выжившей после нападения россиянке появились у KP.RU.

Знакомые женщины пояснили, что конфликт между нею и мужчинами произошел из-за животных. Омичка пыталась закрыть собой своих собак. Россиянка получила серьезные травмы: укусы, ушибы и сотрясение мозга.

Родственники отметили, что девушка отказалась ложиться в больницу, поскольку не могла оставить одних в квартире собак. Она ухаживала за ними, несмотря на стремительное ухудшение состояния.

По факту нападения на россиянку возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Семья волонтера требует более жесткого наказания для ее обидчиков.

Жительница Омска подверглась нападению со стороны нетрезвых мужчин в конце марта. Один из обидчиков в ходе конфликта спустил на нее стаффордширского терьера. Позже женщину нашли без признаков жизни в собственной квартире. Оперативники назначили экспертизы с целью установить причины ее смерти.

    Последние новости

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    В Кремле рассказали об отношении к Жириновскому

    Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

    Новая ускоренная система въезда в Европу привела к хаосу в аэропортах

    США предложили Ирану выбор

    Этническая группировка поставляла людей на СВО

    Подросток напал на футболиста с отверткой ради пиццы

    Российская синхронистка-чемпионка объявила о переходе в бобслей

    Спрятанные в сундуке тела привели к россиянину

    Выпуск Т-90 в Индии назвали проблемой для России

    Все новости
