20:03, 24 апреля 2026Россия

Появилось предсказание Жириновского об окончании СВО

Сын Жириновского рассказал, что его отец спрогнозировал окончание СВО в Лондоне
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Sputnik / Pool / Reuters

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский спрогнозировал окончание специальной военной операции (СВО) не на Украине, а в Лондоне. Об этом рассказал его младший сын Олег в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

Сын политика объяснил, что после начала спецоперации Жириновский, находившийся на тот момент в больнице, рассказал ему об исходе боевых действий.

«Мое ухо пригласил к себе и сказал одну фразу: "СВО должна закончиться в Лондоне." (...) Значит то, что останавливаться на Украине не надо, если мы хотим победить эту девятиголовую гидру, то нужно бить по основным головам», — сказал Олег.

Ранее в России вспомнили слова Жириновского о дате окончания специальной военной операции на Украине. Политик рассуждал, что в ходе СВО будет несколько «острых фаз», однако конфликт завершится уже в 2026 году.

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Названа причина перегрева смартфонов Samsung

    Жителей Японии призвали работать в шортах ради экономии

    Максим Галкин опубликовал новое фото 77-летней Аллы Пугачевой с тростью

    Экономист объяснил выгоду антироссийских санкций для Европы

    Волонтеры спасли выпавшего из гнезда бельчонка в Саратовской области

    ВСУ перебросили состоящие из бывших дезертиров подразделения в Сумскую область

    Малышева призвала россиян бежать сломя голову от одного типа врачей

    Появилось предсказание Жириновского об окончании СВО

    Пассажиры попытались перегородить путь взлетавшему без них самолету в Европе

    Все новости
