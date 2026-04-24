Появилось предсказание Жириновского об окончании СВО

Сын Жириновского рассказал, что его отец спрогнозировал окончание СВО в Лондоне

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский спрогнозировал окончание специальной военной операции (СВО) не на Украине, а в Лондоне. Об этом рассказал его младший сын Олег в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

Сын политика объяснил, что после начала спецоперации Жириновский, находившийся на тот момент в больнице, рассказал ему об исходе боевых действий.

«Мое ухо пригласил к себе и сказал одну фразу: "СВО должна закончиться в Лондоне." (...) Значит то, что останавливаться на Украине не надо, если мы хотим победить эту девятиголовую гидру, то нужно бить по основным головам», — сказал Олег.

Ранее в России вспомнили слова Жириновского о дате окончания специальной военной операции на Украине. Политик рассуждал, что в ходе СВО будет несколько «острых фаз», однако конфликт завершится уже в 2026 году.