13:05, 24 апреля 2026

Принц Уильям узнал секреты долголетия у столетней британки

Антонина Черташ
Фото: Aaron Chown / Pool / Getty Images

Принц Уильям на приеме в Букингемском дворце, посвященном столетию королевы Елизаветы II, решил узнать у 100-летней гостьи, в чем заключается секрет ее долголетия. Об этом сообщает People.

43-летний наследник престола поговорил с 100-летней британкой Джоан Иллингворт. На вопрос о секретах долгой жизни Иллингворт честно призналась, что всю жизнь ела десерт фадж из жирных сливок — сливочную помадку-тянучку — и лакричные конфеты Liquorice Allsorts. Это, по ее мнению, и помогло ей прожить так долго.

Принц с супругой Кейт Миддлтон и другие высокопоставленные гости, присутствовавшие на мероприятии, с улыбкой выслушали ответ Иллингворт. Уильям, известный своим чувством юмора, в начале беседы пошутил, что столетняя именинница выглядит слишком молодо и ее, наверное, впустили в зал без билета.

Сама Джоан Иллингворт, удостоенная чести присутствовать на королевском приеме, подчеркнула, что главное в жизни — это не только правильное питание, но и умение радоваться простым вещам.

Ранее 108-летняя подруга Елизаветы II отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. По ее словам, это позитивное отношение к жизни.

