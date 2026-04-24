Призыв россиянам срочно избавляться от сбережений раскритиковали

Эксперт Кабаков: Сберегательная модель создает базис для экономического развития

Сберегательная модель поведения населения создает базис для экономического развития страны, а не тормозит его. Такое мнение высказал директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Его слова приводит НСН.

Под сберегательной моделью эксперт имеет в виду стремление людей хранить средства на банковских депозитах. Кредитные организации, в свою очередь, используют эти деньги для предоставления займов. «Многие страны Юго-Восточной Азии отличаются как раз сберегательной моделью поведения населения и показывают опережающие темпы роста по отношению к мировой экономике», — привел пример Кабаков.

Эксперт выразил надежду на то, что от накоплений на депозитах можно перейти к долгосрочному инвестированию. «Это будет помогать развивать промышленность, создавать производства», — заключил он.

Ранее кандидат экономических наук Александр Разуваев утверждал, что усилившаяся склонность россиян к формированию сбережений становится барьером для роста национальной экономики. Наращивание накоплений граждан, пояснил он, охлаждает потребительский спрос, что не способствует увеличению выручки бизнеса. Кроме того, такая финансовая модель поведения приводит к снижению инвестиций и падению уровня занятости.