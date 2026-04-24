13:31, 24 апреля 2026Экономика

Просивший о господдержке застройщик заявил об убытке

«Самолет» сообщил о годовом убытке в 2,3 млрд рублей и росте выручки
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Чистый убыток девелопера «Самолет» за 2025 год по МСФО составил 2,3 миллиарда рублей против прибыли в 8,2 миллиарда в 2024-м. Об этом говорится в опубликованном компанией заявлении о финансовых результатах за год.

При этом выручка застройщика, который в начале года на фоне возросшей долговой нагрузки просил о господдержке в виде льготного кредита, выросла в прошлом году на 8 процентов, составив 366,8 миллиарда рублей, а валовая прибыль (показатель отражающий разницу между выручкой от продажи продукции и себестоимостью ее производства) увеличилась на 19 процентов, до 131 миллиарда.

«Результаты отражают сильную операционную динамику и заметное улучшение эффективности бизнеса. При этом итоговый чистый убыток в значительной степени обусловлен высокими финансовыми расходами и разовым списанием активов по проекту "Квартал Марьино"», — комментирует сегодняшнюю отчетность «Цифра брокер».

К моменту написания материала стоимость акций «Самолета» росла на Мосбирже на 2,49 процента, до 674 рублей за штуку.

