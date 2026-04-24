Пугачева стала игнорировать пятилетнюю внучку после начала СВО

Пугачева перестала общаться с семьей своего племянника Влада после начала СВО

Певица Алла Пугачева, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО), отказалась общаться со своей пятилетней двоюродной внучкой Аллой. Об этом сообщает kp.ru.

По информации источника, Примадонна вычеркнула семью своего родственника в 2022 году и с тех пор не интересуется жизнью племянника и его маленькой дочки, которую назвали в честь Аллы Борисовны. Все они проживают в Москве, в отличие от семьи Пугачевой.

«Она изменилась, стала более закрытой, отстраненной. А после начала спецоперации и переезда за границу вовсе перестала общаться с близкими», — сообщила супруга Влада Гузель.

Женщина уточнила, что сейчас между родственниками настолько холодные отношения, что они перестали поздравлять друг друга с праздниками. «Я несколько раз отправляла Алле Борисовне фотографии внучки, сообщения прочитаны, но ответа нет», — добавила она.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил провести проверку и заморозить российские активы уехавшей из страны после начала СВО Аллы Пугачевой.