Раскрыты самые трезвые регионы России

Минздрав: Чечня, Ингушетия и Дагестан стали самыми трезвыми регионами России

Чечня, Ингушетия и Дагестан возглавили список регионов России с самым низким потреблением алкоголя. Это следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным ведомства за март 2026 года, в Чечне уровень потребления чистого спирта составил всего 0,02 литра на человека. В числе регионов с наименьшими показателями также оказались Ингушетия — 0,62 литра и Дагестан — 0,91 литра.

Кроме того, в список самых малопьющих регионов вошли Кабардино-Балкарская Республика (2,14 литра), Карачаево-Черкесская Республика (2,71 литра) и Ставропольский край (3,48 литра).

В марте сообщалось, что в Москве жители за последний год выпивали в среднем 4,9 литра алкоголя, а в Санкт-Петербурге — 6,2 литра. Самым пьющим регионом оказалась Свердловская область, где за 12 месяцев употребили 10,26 литра алкоголя на человека.