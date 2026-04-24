Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 24 апреля 2026

Религиозная порномодель раскрыла отношение клиентов к ее девственности

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @cutebunxo

Американская порномодель Катрина рассказала, как клиенты относятся к ее девственности. Об этом она поговорила с Creatorzine.

21-летняя Катрина объяснила, что не занимается сексом по религиозным причинам: бережет себя для замужества. Однако это не мешает ей продавать фотографии в нижнем белье и другие материалы интимного характера.

По словам Катрины, большинство мужчин просто не верят ее словам. «Я говорю им, что девственница, и они либо смеются, либо думают, что шучу», — утверждает девушка. Кто-то и вовсе считает, что это маркетинговая стратегия. «Они предполагают, что из-за моей работы я, должно быть, сплю с кучей людей», — добавила она.

Как рассказывает Катрина, многие клиенты теряют интерес, как только понимают, что она говорит серьезно. Другие же начинают давить на нее и пытаются переубедить. «Это лишь отталкивает меня еще больше», — призналась модель.

Девушка уверена, что источник заработка не определяет ее как личность. «Я могу быть уверенной в себе, чувственной и при этом иметь границы дозволенного, — заявила она. — То, что люди видят мое тело, не означает, что они получают к нему доступ».

Ранее сообщалось, что верующая порномодель Софи Рейн рассказала, как отмаливает грехи после работы. Она объяснила, что шесть дней в неделю отвечает на непристойные запросы мужчин, а на седьмой — посещает пастора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok