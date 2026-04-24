10:16, 24 апреля 2026Россия

Россияне высказались о доверии к Путину

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президенту России Владимиру Путину доверяют 74 процента граждан. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

О недоверии к президенту заявили 14 процентов опрошенных граждан, еще 12 процентов затруднились с ответом на вопрос. Кроме того, 76 процентов респондентов одобряют работу Путина на посту главы государства. Противоположную оценку высказали 11 процентов, еще 13 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 17 по 19 апреля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее Путин фразой «мы знаем, чем все закончится» высказался о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, вместо заявлений Москва продолжит стремиться к тем целям, которые перед собой поставила, и реализовывать поставленные задачи.

