«Мы знаем, чем все закончится». Путин высказался об исходе СВО и назвал условие достижения ее целей

Президент России Владимир Путин высказался о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, все уже понимают, чем закончатся боевые действия. Так российский лидер прокомментировал прозвучавший в ходе встречи с главами муниципальных образований после вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» тезис о том, что «враг уже тоже» не сомневается, что победа будет за Россией. «Там просто думают, как это все оформить», — заявил Путин.

Вместе с тем президент России отметил, что боевые действия — «всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная». Однако, по его словам, Москве уже известно, чем закончится спецоперация.

Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет Владимир Путин президент России

Вместо заявлений, по словам Путина, Москва продолжит стремиться к тем целям, которые перед собой поставила, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. «Уверен, они будут достигнуты», — заключил глава государства.

Путин назвал условие достижения целей СВО

По его словам, для того чтобы достичь поставленных целей СВО, россияне должны сплотиться. Российский лидер напомнил, что во время Великой Отечественной войны «весь тыл работал ради фронта». Путин отметил, что помощь военным заключалась не только в изготовлении боеприпасов и техники, но и в заботе о солдатах: «Вот как сейчас, дети, бабушки, женщины носочки вязали, отправляли на фронт посылки и подарки».

Сегодня мы понимаем, что главное — быть вместе, что только благодаря нашей сплоченности мы достигнем целей специальной военной операции Владимир Путин президент России

Путин предупредил о попытках расколоть Россию

При этом политик считает, что противник обязательно попытается расколоть российское общество. По его мнению, такие попытки могут предприниматься на фоне предстоящих выборов в Государственную Думу, в которых впервые примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав России.

Противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества Владимир Путин президент России

Однако глава государства выразил уверенность в том, что все такие поползновения будут пресечены и избиратели смогут отдать свои голоса «конструктивным политическим программам и идеям».

Президент оценил ситуацию в приграничье

После церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» президент России провел встречу. На ней он высказался о ситуации в российском приграничье.

Ситуация непростая в приграничье остается, в том числе и в Курской области Владимир Путин президент России

В связи с этим глава государства призвал создавать такие условия, чтобы люди «оставались на своей родной земле, не уходили или возвращались», а также имели возможность не только воссоздать то, что было утрачено, но и развиваться дальше. Более того, по словам президента, помощь пострадавшим жителям Курской области является долгом властей.

Это наш долг, безусловно, помочь людям. Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют Владимир Путин президент России

Путин рассказал о создании зоны безопасности

Кроме того, глава государства напомнил, что в зоне проведения спецоперации российские военные занимаются созданием зоны безопасности.

«Зона безопасности постепенно-постепенно, но она создается на сопредельной территории», — указал президент. Российский лидер заверил, что ее создание будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена угроза для наших приграничных регионов.