Санчес отреагировал на планы США наказать Испанию

Санчес прокомментировал планы США приостановить членство Испании в НАТО

Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал сообщения о возможных мерах США против Мадрида из-за позиции по конфликту с Ираном. Он заявил, что испанские власти ориентируются только на официальные документы, а не на внутренние утечки, передает Reuters.

«Мы не работаем на основе электронных писем. Мы работаем на основе официальных документов и официальных позиций правительства, в данном случае Соединенных Штатов», — сказал Санчес.

Так он отреагировал на внутреннее письмо Пентагона, в котором предлагалось приостановить членство Испании в НАТО из-за отказа Мадрида предоставить свои базы и воздушное пространство для ударов по Ирану.

Ранее в Вашингтоне подготовили перечень мер против союзников по Североатлантическому альянсу, не поддержавших США в конфликте с Ираном. Среди них -— ограничение допуска «проблемных» стран к важным или престижным должностям в альянсе.