Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:07, 24 апреля 2026Мир

Санчес отреагировал на планы США наказать Испанию

Санчес прокомментировал планы США приостановить членство Испании в НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал сообщения о возможных мерах США против Мадрида из-за позиции по конфликту с Ираном. Он заявил, что испанские власти ориентируются только на официальные документы, а не на внутренние утечки, передает Reuters.

«Мы не работаем на основе электронных писем. Мы работаем на основе официальных документов и официальных позиций правительства, в данном случае Соединенных Штатов», — сказал Санчес.

Так он отреагировал на внутреннее письмо Пентагона, в котором предлагалось приостановить членство Испании в НАТО из-за отказа Мадрида предоставить свои базы и воздушное пространство для ударов по Ирану.

Ранее в Вашингтоне подготовили перечень мер против союзников по Североатлантическому альянсу, не поддержавших США в конфликте с Ираном. Среди них -— ограничение допуска «проблемных» стран к важным или престижным должностям в альянсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО и Россия поиграли в «кошки-кошки» в небе над Балтийским морем

    Китайский GWM анонсировал появление в России нового шестиместного WEY

    Мадьяр пообещал вернуть флаг на фасад парламента

    ВСУ атаковали машину везших на СВО пасхальные куличи и медикаменты российских волонтеров

    В России назвали рискованным одно решение Финляндии по ядерному оружию

    Китай ответил на обвинения Трампа в «подарке для Ирана»

    Стало известно об издевательствах Киева над мирными жителями

    В России заявили о проходимцах с наградами «Вагнера» и назвали способ их вычислить

    Стали известны подробности о состоянии врача в Махачкале после нападения мужчины с ножом

    Объяснено происхождение «инопланетного корабля»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok