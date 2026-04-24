Адам Кадыров оказался в школе верховой езды и попал на видео

Сына главы Чечни Кадырова Адама сняли на видео в школе верховой езды

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам оказался в школе верховой езды в Грозном. Кадры с Кадыровым-младшим опубликовал руководитель региона в Telegram.

Как сообщил Кадыров-старший, его сын и две дочери, Айшат и Хутмат, были приглашены на открытие скакового сезона в качестве почетных гостей. На видео попало, как Адам Кадыров золотыми ножницами перерезает красную ленту на входе в манеж.

В отличие от предыдущих мероприятий, где снимали Адама Кадырова, в этот раз он был без военной формы.

Днем ранее Адам Кадыров попал на видео с погонами офицера и в окружении «смертников».