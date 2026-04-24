Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:39, 24 апреля 2026Россия

Адам Кадыров оказался в школе верховой езды и попал на видео

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам оказался в школе верховой езды в Грозном. Кадры с Кадыровым-младшим опубликовал руководитель региона в Telegram.

Как сообщил Кадыров-старший, его сын и две дочери, Айшат и Хутмат, были приглашены на открытие скакового сезона в качестве почетных гостей. На видео попало, как Адам Кадыров золотыми ножницами перерезает красную ленту на входе в манеж.

В отличие от предыдущих мероприятий, где снимали Адама Кадырова, в этот раз он был без военной формы.

Днем ранее Адам Кадыров попал на видео с погонами офицера и в окружении «смертников».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok