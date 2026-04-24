Иванников: Бежавшего к ВСУ военного Климова могут отравить и отправить на органы

Служба безопасности Украины (СБУ) вербует российских бойцов, используя угрозы, подкуп и заманчивые обещания. С перешедшим на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащим Артемом Климовым могли поступить так же, выразил мнение в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Он добавил, что многим перебежчикам предлагают сделать документы в государствах Европы, а иногда — даже на другом континенте. При этом данные обещания СБУ не выполняют, отмечает эксперт.

Кроме того, указал Иванников, показательные выступления в СМИ нередко становятся для таких людей последними. «Обычно таких малозначимых персонажей один раз используют, а потом травят и отправляют в крематорий или черным трансплантологам на органы. (...) Так что в Евросоюз они попадают в контейнерах для перевозки органов», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что оператор беспилотных летательных аппаратов Артем Климов перешел на сторону ВСУ. Ему 19 лет, родом из Новосибирска. Сообщалось, что Климов заключил контракт для участия в специальной военной операции (СВО), после чего проходил службу в войсках связи и был направлен в беспилотные войска.

