Сын богатейшего депутата российского региона оказался курьером украинских мошенников

Сын депутата Плотникова оказался курьером украинских мошенников

Сын пермского депутата Владимира Плотникова — 20-летний Петр — оказался курьером украинских мошенников. Об этом пишет Baza.

По данным издания, молодого человека задержали еще в феврале, однако местные правоохранители не стали афишировать его поимку. Сначала Плотникова-младшего отправили под стражу, а в марте заменили меру пресечения на домашний арест, где он пробудет как минимум до 15 мая.

По версии следствия, он обзванивал пожилых жителей Перми и забирал у них деньги.

Ранее депутат Плотников критиковал полицейских, увольняющихся из-за низких зарплат, и предлагал отправлять их на СВО.

Известно, что в 2020 году Плотников заработал больше 350 миллионов рублей. В его собственности числились восемь земельных участков и два дома. В 2022 году депутат декларировал в качестве дохода 221 миллион рублей. В декларации он также указал, что владеет двумя жилыми домами, двумя автомобилями, один из которых Rolls-Royce Ghost, а также половиной квартиры в Испании.