15:42, 24 апреля 2026

Сын богатейшего депутата российского региона оказался курьером украинских мошенников

Сын депутата Плотникова оказался курьером украинских мошенников
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Плотников

Владимир Плотников. Кадр: Телекомпания ВЕТТА 24 / YouTube

Сын пермского депутата Владимира Плотникова — 20-летний Петр — оказался курьером украинских мошенников. Об этом пишет Baza.

По данным издания, молодого человека задержали еще в феврале, однако местные правоохранители не стали афишировать его поимку. Сначала Плотникова-младшего отправили под стражу, а в марте заменили меру пресечения на домашний арест, где он пробудет как минимум до 15 мая.

По версии следствия, он обзванивал пожилых жителей Перми и забирал у них деньги.

Ранее депутат Плотников критиковал полицейских, увольняющихся из-за низких зарплат, и предлагал отправлять их на СВО.

Известно, что в 2020 году Плотников заработал больше 350 миллионов рублей. В его собственности числились восемь земельных участков и два дома. В 2022 году депутат декларировал в качестве дохода 221 миллион рублей. В декларации он также указал, что владеет двумя жилыми домами, двумя автомобилями, один из которых Rolls-Royce Ghost, а также половиной квартиры в Испании.

