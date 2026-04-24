12:39, 24 апреля 2026Ценности

Топ-менеджера Банка России заметили в галстуке с довольными крысами

Топ-менеджера Банка России Заботкина заметили в галстуке с довольными крысами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Банк России

Топ-менеджера Банка России Алексея Заботкина заметили с необычным аксессуаром на официальном фото. Соответствующий кадр размещен на сайте Центробанка.

На снимке 48-летний специалист позирует в темно-синем пиджаке и белой рубашке. Его образ дополняют очки с прозрачными линзами и голубой галстук итальянского модного дома Salvatore Ferragamo с узором в виде довольных крыс. Стоимость подобного предмета гардероба с принтом на сайте марки составляет около 250 долларов (примерно 19 тысяч рублей).

В описании под фото Заботкина указано, что с июня 2020 года он занимает пост заместителя председателя Банка России. Также известно, что в 2022 году он стал членом совета директоров Центробанка.

В августе 2025 года заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер раскрыл тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии Фридриха Мерца на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

