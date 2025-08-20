Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер раскрыл тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии Фридриха Мерца на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующий комментарий приводит РИА Новости.

По словам спикера, Мерц осознанно подходит к выбору одежды для встреч и мероприятий, поэтому упомянутая деталь в его образе не стала исключением. Спикер подчеркнул, что немецкий канцлер неслучайно надевает те или иные предметы гардероба.

«Возможно, вы намекаете на галстук со слонами. Я слышал, что он был выбран очень осознанно. Помимо этого, мне неизвестно о каких-либо более подробных критериях по дизайну и стилю», — высказался Майер. В то же время он уточнил, что слон является символом республиканцев (членов Республиканской партии США).

