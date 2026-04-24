Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:10, 24 апреля 2026Мир

Участвовавший в похищении Мадуро солдат поставил на вторжение в Венесуэлу и выиграл деньги

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американский солдат, который участвовал в похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поставил деньги на то, что США вторгнется в Боливарианскую Республику и захватит ее президента, и выиграл 400 тысяч долларов. Эту схему раскрыли, и теперь военному грозит до 60 лет тюрьмы, следует из заявления американского минюста.

«[Гэннон Кен] Ван Дайк участвовал в планировании и проведении военной операции США по поимке Николаса Мадуро под названием "Абсолютная решимость". Ван Дайк использовал доступ к секретной информации об этой операции ради личной выгоды», — говорится в заявлении.

По данным минюста, в конце декабря 2025 года военнослужащий зарегистрировался на букмекерской платформе и поставил более 33 тысяч долларов на то, что до конца января 2026 года США вторгнутся в Венесуэлу, а президент страны будет смещен со своего поста.

Ван Дайка обвиняют в незаконном использовании секретной информации, краже закрытой правительственной информации, мошенничестве и совершении незаконных денежных операций.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро содержится в Метрополитенском следственном изоляторе (MDC) в Бруклине в камере размером примерно три на два метра и находится в условиях практически полной изоляции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok