Ученики частной школы в России заявили о тюремных порядках, побоях и клятвах на Библии

Воспитанники частной организации «Алексеевское реальное училище» на Урале пожаловались на тюремные порядки и побои. Со слов учеников, их также заставляли клясться на Библии, что будут молчать о происходящем в стенах учреждения, пишет E1.RU.

Родители рассказали, что дети должны были жить в школе на полном пансионе в течение рабочей недели, а на выходные приезжать домой, связаться с ними по телефону можно было только в определенные часы. Мать одного из учеников вспомнила, что в первые две недели сына не отпускали, объяснив это тем, что ребенок наказан за провинность.

Собеседница издания узнала о происходящем в школе после разговора с другой родительницей. «Она рассказала про все ужасы: что воспитатели детей бьют, издеваются, придумывают детям матерные прозвища — тюремные погоняла, про ночные пробежки до пяти утра», — отметила женщина.

Приехав за сыном, родители обнаружили на его руках и спине синяки, и повезли ребенка в ближайший травмпункт, чтобы зафиксировать побои. Там мальчик рассказал, как над ним издевались: будили ночью за то, что кто-то из группы якобы не спал, заставляли бегать по ночным улицам до утра, ставили на колени и заставляли держать над головой пятилитровые бутыли с водой.

Спросила сына, почему он сразу ничего не рассказал, когда приезжал домой. Представляете, он объяснил, что их заставляли клясться на Библии, что все, что случается в школе, не должно выйти за ее пределы, иначе "вы будете крысами, а крыс бьют" Регина мать одного из бывших учеников частной школы

Мать другого воспитанника рассказала о других издевательствах. Например, детям якобы показывали смешные ролики в интернете, а затем били ногой в живот того, кто первым засмеется. С ее слов, им также придумывали матерные прозвища и заставляли есть с пола.

«Дети не успевали поесть и брали тайком с собой хлеб или яблоко. Это было запрещено. Охранник мог обыскать их, когда они мыли посуду. Если находил, отбирал этот продукт, кидал на пол в туалет (дети, кстати, мыли всю посуду в туалете), заставлял всех отжиматься, а виновника — есть. Пока ребенок не съест с пола, дети не останавливаются, отжимаются», — отметила она.

Родители также рассказали, что другие воспитанники могли избить того, из-за кого их наказывали учителя и воспитатели.

Родители обратились в правоохранительные органы. Сейчас «Алексеевское реальное училище» закрыто по требованию прокуратуры, но по другим причинам — из-за санитарных нарушений. Проверка полиции продолжается. Директор учреждения Дмитрий Андриенко в беседе с журналистами отверг обвинения, назвав их клеветой.

