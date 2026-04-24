Жестокое избиение подростком девочки в коридоре российской школы сняли на видео

В школе Иркутска подросток жестоко избил девочку

В одной из школ Иркутска подросток жестоко избил девочку. Происходящее попало на видео, которое опубликовал Babr Mash в Telegram.

Нападавший, предварительно, учится в 6-7 классе школы № 30. На кадрах видно, как он повалил девочку на пол коридора и наносит ей удары кулаками по голове. В это время в коридоре находятся и другие дети, которые, не вмешиваясь, наблюдают за дракой и смеются.

Судя по записи, девочка младше агрессора. Кроме того, на ее одежде можно заметить надпись «кадет МЧС Иркутской области». Состояние пострадавшей не уточняется. Причина конфликта пока неизвестна.

Ранее в Москве на детской площадке в районе Коньково на восьмиклассницу напали сразу десять подростков. Как выяснилось, перед этим старшеклассница получила сообщение с просьбой выйти из дома. Избиение остановила местная жительница, которая проходила мимо.