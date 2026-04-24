Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:14, 24 апреля 2026

Угрозы для Тайваня из-за истощения ресурсов США оценили

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Любое возможное решение Китая об операции на Тайване будет в большей степени диктоваться политической обстановкой в тот или иной момент, а не какими-то оценками запасов оружия у американцев, считает востоковед, политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. Угрозы для острова он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что значительные затраты боеприпасов в конфликте с Ираном вызывают у части американских чиновников сомнения в способности страны в ближайшее время полностью реализовать планы по защите Тайваня в случае возможного конфликта с Китаем.

«Сейчас, если мы посмотрим на китайскую политику, особенно после саммита в Пусане с участием [президента США Дональда] Трампа и [лидера КНР] Си Цзиньпина, то она подчеркнуто отстраненная и миролюбивая. Китай где-то даже ценой собственного международного авторитета не стремится как-то обозначать себя в контексте конфликтов последних месяцев — Таиланд, Камбоджа, Венесуэла, Иран, то есть линия сейчас, судя по всему, на уклонение от любых конфликтов», — высказался политолог.

Исключать, что это какой-то хитрый план Китая по подготовке внезапного удара, нельзя, однако практика показывает, что так бывает редко, отметил Кашин.

Эксперт добавил, что операция по силовому присоединению Тайваня потребует мероприятий по мобилизационной подготовке экономики, общества и Вооруженных сил, что должно быть видно с учетом того, какое внимание с американской стороны направлено на Китай.

То есть, конечно, соотношение сил изменилось не в пользу США, но оно и до конфликта с Ираном было не очень благоприятным в западной части Тихого океана, однако признаков подготовки Китая к войне нет, и все поведение, скорее, говорит об обратном векторе

Василий Кашинкитаист

До этого администрация Тайваня заключила с США шесть крупных соглашений о закупке вооружений на общую сумму более 208,77 миллиарда тайваньских долларов (порядка 6,6 миллиарда долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok