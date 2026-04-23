23:55, 23 апреля 2026Мир

Названы сроки восстановления запаса ракет США после конфликта с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

США в конфликте с Ираном израсходовали более тысячи дальнобойных ракет Tomahawk, а также от полутора до двух тысяч критически важных ракет-перехватчиков систем противовоздушной обороны, включая THAAD и Patriot. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.

По информации издания, восстановление израсходованных запасов может занять до шести лет. Это, как отмечает WSJ, вызвало в администрации США обсуждение возможного пересмотра оперативных планов на случай будущих кризисов.

Значительные затраты боеприпасов также вызывают у части американских чиновников сомнения в способности страны в ближайшее время полностью реализовать планы по защите Тайваня в случае возможного конфликта с Китаем, пишет издание.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что дефицит ракет ставит США в проигрышное положение перед Ираном. По его словам, американская армия потратила тысячу зенитных ракет всего лишь за три недели. Он отметил, что США для продолжения боевых действий, возможно, придется забирать оружие, «что осталось по всему миру».

