08:07, 23 апреля 2026Экономика

Тайвань подписал с США контракты на поставку вооружений на миллиарды долларов

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Администрация Тайбэя заключила с США шесть крупных соглашений о закупке вооружений на общую сумму более 208,77 млрд тайваньских долларов (порядка 6,6 миллиарда доллров). Об этом сообщает информационный портал Focus Taiwan.

Согласно данным портала, договорённости были подписаны в апреле 2026 года. Самый крупный контракт предусматривает поставку американских реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму 123,5 миллиарда тайваньских долларов (3,9 миллиарда долларов). Также в пакет входят самоходные гаубицы M109A7 Paladin (73,89 млрд тайваньских долларов, или 2,3 миллиарда долларов) и пополнение ракетного арсенала сухопутных войск (5,32 миллиарда тайваньских долларов, или 168 миллионов долларов).

Оставшиеся три контракта касаются закупки ракет для военно-морских сил (5,13 миллиарда тайваньских долларов, или 162 миллиона долларов), совместного тайваньско-американского производства крупнокалиберных боеприпасов (910,45 миллиона тайваньских долларов, или 29 миллионов долларов), а также консультационных услуг по интегрированной системе противовоздушной обороны (22,87 миллиона тайваньских долларов, или 726 тысяч долларов).

18 декабря 2025 года США одобрили продажу вооружений Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов. Как отмечает агентство Bloomberg, такой шаг Вашингтона рискует обострить «и без того хрупкие отношения» с Пекином.

