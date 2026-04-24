Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:46, 24 апреля 2026Наука и техника

Украина направила «Писюны» против российских «Гераней»

ВСУ направили дроны-перехватчики P1-Sun против российских БПЛА «Герань»
Иван Потапов
Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют перехватки P1-Sun, иногда называемые «Писюнами», против российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань», пишет в своем Telegram-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Юмор у них такой», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что перехватчики P1-Sun запускаются с самолетов Ан-28.

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», кроме P1-Sun, с Ан-28 применяются перехватчики AS3 MEROP.

Ранее портал TWZ заметил, что объекты США на Ближнем Востоке от атаки иранских дронов-камикадзе Shahed защитили проверенные на Украине перехватчики беспилотников Merops.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok