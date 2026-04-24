Упавшего под прибывающий поезд московского метро наказали

14:27, 24 апреля 2026

Суд оштрафовал мужчину, упавшего под прибывающий поезд в метро Москвы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей мужчину, который упал под прибывающий поезд в московском метро. Об этом сообщает агентство «Москва» и публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, как один из пассажиров засмотрелся в телефон и упал на рельсы прямо перед прибывающим поездом. Машинист оперативно среагировал и остановил состав, предотвратив трагедию.

Происшествие произошло на станции метро «Красносельская». После случившегося мужчину подняли на платформу и передали полицейским. Суд признал его виновным в нарушении безопасности.

