00:30, 24 апреля 2026

Ури Геллер предупредил Трампа о реальности телепортации

Антонина Черташ
Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Известный израильский экстрасенс Ури Геллер призвал главу США Дональда Трампа отнестись к рассказам о телепортации со всей серьезностью. Об этом сообщает Daily Star.

79-летний Геллер, прославившийся умением гнуть ложки «силой мысли», предупредил Трампа, что телепортация — это реальность, а не выдумки. Он вступился за высокопоставленного чиновника FEMA Грегга Филлипса, который будучи гостем на подкасте рассказал, как неизвестная сила подняла его автомобиль в воздух и выбросила в кювет в 65 километрах от дома. Второй подобный случай, по словам чиновника, произошел на глазах у его сыновей: «Я оказался в закусочной Waffle House примерно в 80 километрах от того места, где был мгновение назад. Это действительно случилось». Трамп в интервью CNN недавно признался, что не знает значения слова «телепортация», но пообещал разобраться.

Геллер заявил, что с ним произошла почти такая же история еще в 1970-х, когда его изучали спецслужбы. По словам экстрасенса, он гулял по Манхэттену, когда «невидимая сила» подхватила его и швырнула в небо. Очнулся он, по его словам, через мгновение на полу дома доктора Андрия Пухарича, который сотрудничал с ЦРУ, в 58 километрах от Нью-Йорка. «Президент Трамп, — написал Геллер в соцсети X. — Выслушайте его внимательно. Не отмахивайтесь. Расследуйте это». Экстрасенс настаивает, что разгадка внезапной телепортации может объяснить «истинную природу нашей вселенной» и даже тайну НЛО. Он предупредил президента США, что игнорировать такие свидетельства опасно. Геллер также пообещал лично обучить Трампа управлять этим феноменом, если тот выразит желание.

В Белом доме, по данным источников, пытаются замять скандал с чиновником FEMA, чтобы не подрывать доверие к госаппарату.

Ранее Ури Геллер заявил о передаче сверхспособностей президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. По словам иллюзиониста, президент США и израильский премьер теперь успешно осваивают теоепатию и используют мысленную связь вместо защищенных линий связи.

