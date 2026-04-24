Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 24 апреля 2026Россия

Уроженку Украины лишили российского гражданства после ее слов

В Магадане уроженку Украины лишили российского гражданства
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Проживавшую в Магадане 44-летнюю уроженку Сумской области Украины лишили российского гражданства после ее слов в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина получила российский паспорт в 2019 году в упрощенном порядке и более пяти лет проживала в стране. Однако после того, как она допустила неоднократные антироссийские высказывания в интернете, было принято решение о лишении ее гражданства. Теперь ей придется вернуться на Украину.

«Женщина была лишена гражданства за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, а также неоднократные антироссийские высказывания в интернете и среди колымчан», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре получившая российский паспорт украинка оскорбила бойцов специальной военной операции и поплатилась — ее отправили под арест на 15 суток, а также оштрафовали на 45,8 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok