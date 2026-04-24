Уроженку Украины лишили российского гражданства после ее слов

В Магадане уроженку Украины лишили российского гражданства

Проживавшую в Магадане 44-летнюю уроженку Сумской области Украины лишили российского гражданства после ее слов в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина получила российский паспорт в 2019 году в упрощенном порядке и более пяти лет проживала в стране. Однако после того, как она допустила неоднократные антироссийские высказывания в интернете, было принято решение о лишении ее гражданства. Теперь ей придется вернуться на Украину.

«Женщина была лишена гражданства за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, а также неоднократные антироссийские высказывания в интернете и среди колымчан», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре получившая российский паспорт украинка оскорбила бойцов специальной военной операции и поплатилась — ее отправили под арест на 15 суток, а также оштрафовали на 45,8 тысячи рублей.