Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:15, 24 апреля 2026

В ЕП оценили решение против России фразой «хомяк в колесе»

Евродепутат Ботенга: Введение санкций против РФ сравнимо с бегом хомяка в колесе
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: James Arthur Gekiere / Globallookpress.com

Решение Европейского союза (ЕС) принять новый пакет санкций против России напоминает бег хомяка в колесе. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Бельгии Марк Ботенга в соцсети X.

«Евросоюз объявляет о подготовке 21-го пакета санкций против России. Это решение, без сомнений, основано на огромном успехе предыдущих 20-ти?» — поиронизировал он.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций в отношении России. Его планировали утвердить еще 23 февраля, однако процесс был заблокирован Венгрией. Вскоре верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что главы правительств ЕС всерьез настаивают на принятии 21-го пакета антироссийских санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok