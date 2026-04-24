В ЕП оценили решение против России фразой «хомяк в колесе»

Евродепутат Ботенга: Введение санкций против РФ сравнимо с бегом хомяка в колесе

Решение Европейского союза (ЕС) принять новый пакет санкций против России напоминает бег хомяка в колесе. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Бельгии Марк Ботенга в соцсети X.

«Евросоюз объявляет о подготовке 21-го пакета санкций против России. Это решение, без сомнений, основано на огромном успехе предыдущих 20-ти?» — поиронизировал он.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций в отношении России. Его планировали утвердить еще 23 февраля, однако процесс был заблокирован Венгрией. Вскоре верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что главы правительств ЕС всерьез настаивают на принятии 21-го пакета антироссийских санкций.