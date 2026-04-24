16:00, 24 апреля 2026

В Госдуме раскрыли детали процесса обменов пленными между Россией и Украиной

Журавлев: Россия при обмене отдает гораздо больше людей, чем возвращает обратно
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

При совершении обмена военнопленными в большинстве случаев российская сторона отдает гораздо больше людей, чем возвращает обратно. Детали процесса раскрыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

Журавлев назвал обмен пленными единственной связью, которая на данный момент остается между странами. При этом он посетовал, что всегда сохраняется вероятность, что процесс сорвется. «Тем более что в большинстве случаев российская сторона отдает гораздо больше людей, чем возвращает обратно», — обозначил депутат.

По словам парламентария, перед обменом пленными происходит система согласований, которая особо не афишируется. Он привел данные о том, что Киев зачастую вносит в списки для обмена тех, кто не имел отношения к боевым действиям.

«Поэтому нужно сто раз проверить и перепроверить все предоставленные сведения, прежде чем дело дойдет до действительного обмена», — пояснил Журавлев.

Ранее Минобороны сообщило о новом обмене пленными с Украиной. Россия вернула 193 бойца, передав взамен 193 солдата Вооруженных сил Украины.

    Последние новости

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    В российском городе заметили «kakavozik» с «блатными номерами»

    Набиуллина объяснила последние появления на публике без броши

    Появились подробности о загадочно умершей после нападения бойцовской собаки россиянки

    Стало известно о визите главы МИД Ирана в Москву

    Сумма взяток в деле бывшего замглавы Минобороны России выросла

    Пугачева стала игнорировать пятилетнюю внучку после начала СВО

    Исторический для армии США момент объяснили

    Американским войскам в Иране приказали действовать с «максимальной жестокостью»

    Член «Революционной рабочей партии» захотел устроить теракт в российском регионе

    Все новости
