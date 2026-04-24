В Госдуме раскрыли детали процесса обменов пленными между Россией и Украиной

Журавлев: Россия при обмене отдает гораздо больше людей, чем возвращает обратно

При совершении обмена военнопленными в большинстве случаев российская сторона отдает гораздо больше людей, чем возвращает обратно. Детали процесса раскрыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

Журавлев назвал обмен пленными единственной связью, которая на данный момент остается между странами. При этом он посетовал, что всегда сохраняется вероятность, что процесс сорвется. «Тем более что в большинстве случаев российская сторона отдает гораздо больше людей, чем возвращает обратно», — обозначил депутат.

По словам парламентария, перед обменом пленными происходит система согласований, которая особо не афишируется. Он привел данные о том, что Киев зачастую вносит в списки для обмена тех, кто не имел отношения к боевым действиям.

«Поэтому нужно сто раз проверить и перепроверить все предоставленные сведения, прежде чем дело дойдет до действительного обмена», — пояснил Журавлев.

Ранее Минобороны сообщило о новом обмене пленными с Украиной. Россия вернула 193 бойца, передав взамен 193 солдата Вооруженных сил Украины.

