В интервью Пугачевой обнаружили оправдание терроризма

Комиссия лингвистов обнаружила в интервью Пугачевой оправдание терроризма

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал об экспертизе интервью Аллы Пугачевой. Результаты анализа слов артистки он раскрыл в беседе с «Газетой.Ру».

По словам общественника, уже 30 апреля может быть принято решение об удалении скандального интервью певицы. Бородин отметил, что привлек комиссию из психологов, юристов и лингвистов, которые выявили признаки оправдания терроризма.

«Наша команда отработала видео, целая группа экспертов. Пугачеву можно привлекать за оправдание терроризма — эксперты это обнаружили. Допускаю, что Гордееву (Екатерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом) могут заявить в суде. Может быть принято решение об удалении, чтобы она извинилась», — заявил он.

Ранее Виталий Бородин предложил провести проверку и заморозить российские активы уехавшей из страны после начала специальной военной операции (СВО) Аллы Пугачевой.