Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:40, 24 апреля 2026

В интервью Пугачевой обнаружили оправдание терроризма

Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал об экспертизе интервью Аллы Пугачевой. Результаты анализа слов артистки он раскрыл в беседе с «Газетой.Ру».

По словам общественника, уже 30 апреля может быть принято решение об удалении скандального интервью певицы. Бородин отметил, что привлек комиссию из психологов, юристов и лингвистов, которые выявили признаки оправдания терроризма.

«Наша команда отработала видео, целая группа экспертов. Пугачеву можно привлекать за оправдание терроризма — эксперты это обнаружили. Допускаю, что Гордееву (Екатерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом) могут заявить в суде. Может быть принято решение об удалении, чтобы она извинилась», — заявил он.

Ранее Виталий Бородин предложил провести проверку и заморозить российские активы уехавшей из страны после начала специальной военной операции (СВО) Аллы Пугачевой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok