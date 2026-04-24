17:31, 24 апреля 2026

В России назвали единственную сферу взаимодействия с Киевом

Депутат Журавлев: Единственная сфера общения России и Украины — обмен пленными
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Единственная сфера, где еще сохраняется взаимодействие России и Украины — это обмен пленными, заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Лентой.ру».

«При этом следует отметить, что статистика показывает: на Украину вернулось примерно вдвое больше солдат и офицеров, чем за все это время мы сумели освободить из украинских застенков и привезти в Россию», — обратил внимание он.

Это, по словам депутата, отражает и общее соотношение числа попавших в плен. Кроме того, киевские власти давно и сознательно корректирует списки, внося туда заключенных украинских тюрем, которые никогда не имели отношения к боевым действиям, уточнил парламентарий.

Тем не менее, Журавлев заверил, что работа будет продолжена, потому что возвращение даже одного бойца Российской армии стоит очень дорого.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что работа над обменом военнопленными между Россией и Украиной продолжается, Киев получил очередной обменный список. Предыдущий обмен между сторонами состоялся 11 апреля. Как сообщило Минобороны России, Москва и Киев передали друг другу по 175 пленных.

