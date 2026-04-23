13:28, 23 апреля 2026Бывший СССР

Глава офиса Зеленского высказался об обменах пленными

Буданов: Работа над обменом военнопленными между Украиной и Россией продолжается
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Работа над обменом военнопленными между Россией и Украиной продолжается, Киев получил очередной обменный список. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Интерфакс-Украина».

«Как раз вот сейчас очередной список получили. (...) не переживайте, все будет хорошо», — сказал он.

Предыдущий обмен между сторонами состоялся 11 апреля. Как сообщило Минобороны России, Москва и Киев передали друг другу по 175 пленных.

Ранее издание «РБК-Украина» сообщило, что Буданов был назначен главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы довести до конца переговоры об урегулировании конфликта. По данным издания, у него есть «неформальные переговорные каналы», которые помогли организовать обмен пленными.

