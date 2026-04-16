12:07, 16 апреля 2026

Буданов нашел причину для завершения украинского конфликта

Глава ОП Украины Буданов: Необходимо завершить конфликт для возвращения граждан
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для возвращения уехавших из страны граждан Украины необходимо прекратить боевые действия. Причину для завершения конфликта назвал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Новости.Live» в Telegram.

«Однако без завершения войны, гарантий безопасности и создания экономической основы о каком-то серьезном результате бесполезно говорить. Потому что надо создать условия, чтобы люди возвращались», — заявил он.

10 апреля в «РБК-Украина» раскрыли истинную причину назначения Буданова главой офиса президента Украины Владимира Зеленского. По данным издания, у Буданова есть «неформальные переговорные каналы, которые в том числе помогали в обмене пленными».

Ранее Буданов заявил, что у Украины есть всего два сценария будущего. По его словам, малые страны должны либо укрепляться и развиваться, либо постепенно терять субъектность под давлением более сильных соседей.

