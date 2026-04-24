23:39, 24 апреля 2026

В России ответили на планы Финляндии по ядерному оружию

Депутат Гурулев: Ядерное оружие Финляндии будет для России первостепенной целью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Ядерные заряды в Финляндии станут для России первостепенной целью. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Он подчеркнул, что ядерное оружие в Финляндии станет важнейшей целью и будет уничтожено в случае конфликта с НАТО. Депутат напомнил, что Финляндия является первым эшелоном Североатлантического альянса возле российских границ. По его мнению, если финские власти идут на риск, они должны понимать последствия такого шага.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) сообщил о приближении Финляндии к соглашению с США о совместном использовании ядерного оружия (ЯО) на истребителях пятого поколения F-35 на границе с Россией. Согласно оценке журнала, одна ядерная бомба B61-13 позволяет истребителю F-35 за один удар уничтожить более 310 тысяч жителей Москвы или 360 тысяч жителей Санкт-Петербурга.

