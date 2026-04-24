15:02, 24 апреля 2026Экономика

В России подорожал бензин

Биржевая цена АИ-92 и АИ-95 выросла почти на 0,6 и 1,6 процента за неделю
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

По итогам торговой недели основные марки автомобильных бензинов в России прибавили в цене. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

За последние пять дней марка АИ-92 подорожала на 0,59 процента и достигла отметки в 65 904 рубля за тонну. Стоимость премиального сорта АИ-95, в свою очередь, за это время подскочила на 1,57 процента, до 71 448 рублей. С конца марта последняя марка прибавила в цене почти 1,5 тысячи рублей, а первая — на 408 рублей.

Основной проблемой, указывают эксперты, остаются регулярные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Дополнительную угрозу представляет стремительный рост мировых цен на топливо из-за блокировки Ормузского пролива, отмечал вице-премьер Александр Новак. В совокупности эти факторы несут риски для стабильности российского топливного рынка.

Ради сдерживания роста цен правительство распространило запрет на вывоз бензина на его непосредственных производителей. Ограничительная мера будет действовать до 31 июля 2026 года. Как и во время предыдущих ограничений, запрет не распространяется на поставки по международным межправительственным соглашениям.

