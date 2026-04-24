Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:00, 24 апреля 2026Наука и техника

В России призвали использовать кукурузники против дронов

Самолеты Ан-2 предложили превратить в носителей БПЛА-перехватчиков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Robert Buchel / Shutterstock / Fotodom

Легкие многоцелевые самолеты Ан-2 и L-410 Воздушно-космических сил (ВКС) России можно превратить в носителей дронов-перехватчиков. Telegram-канал «Военная хроника» призвал использовать проверенные платформы в качестве охотников за дальними беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

Автор обратил внимание на кадры противника, который превратил польский самолет PZL M28 в антидроновую платформу со станцией обнаружения и БПЛА-перехватчиками. По его словам, в основу российского аналога могут лечь Ан-2, которые в разговорной речи часто называют кукурузниками. Этот биплан отличают выдающиеся взлетно-посадочные характеристики и малая скорость сваливания, которые подходят для борьбы с тихоходными дронами-камикадзе.

«Не менее интересной платформой мог бы стать Як-40. Данный тип располагает достаточным ресурсом фюзеляжа и мощностью бортовой энергетики для размещения как оператора, так и оборудования», — пишет канал.

В публикации предположили, что модификации турбовинтовых самолетов, включая Л-410, также могут стать антидроновыми платформами. Для этого летательные аппараты следует оснастить контейнерами для пуска перехватчиков и оборудованием для обнаружения дронов.

Ранее в апреле стало известно, что российские ученые создали патрон с краской для борьбы с FPV-дронами. Боеприпас создает облако красящего вещества, которое делает невозможным использование беспилотником видеоканала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok