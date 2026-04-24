19:48, 24 апреля 2026

В России захотели создать плантацию растений для парфюмерного производства

Мария Винар

Фото: iiiNooMiii / Shutterstock / Fotodom

В Калининградской области захотели создать плантацию растений для парфюмерного производства. Об этом пишет «Клопс».

Предприниматель и основатель бренда «1339perfumes» Игорь Булгар рассказал, что в планах компании обустроить территорию площадью от 5 до 10 гектаров. По его словам, новый проект сделает российский регион более популярным. Отмечается, что создатели планируют приглашать туристов на экскурсии и мастер-классы. «Работа с собственным сырьем позволит местному производству выделяться. Это что-то уникальное, что-то ассоциирующееся с Россией. А в нашем случае — конкретно с Калининградской областью», — отметил он.

При этом Булгар подчеркнул, что компания решила отказаться от работы с привычными для парфюмерии компонентами, такими как лаванда. «Будем стараться выращивать то, что имеет отношение к Калининградской области», — заключил собеседник издания.

В мае прошлого года сообщалось, что ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга захотели создать косметику из лечебной грязи.

