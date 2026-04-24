В российском городе заметили «kakavozik» с «блатными номерами»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
16:47, 24 апреля 2026Авто

В Уфе заметили ассенизаторскую машину с «блатными номерами»
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В Уфе заметили необычную машину: у нее так называемые блатные номера, при том что сам автомобиль занимается вывозом нечистот. Владелец автомобиля рассказал «Подъему», что номера «001» в сочетании с «хух» ему достались случайно.

Владелец признался, что эти номера постоянно пытаются у него купить. «Каждый месяц звонят — говорю, что самому нужен. Мне предлагали что-то тысяч 700, наверное, годик назад», — рассказал он.

В соцсетях на машину обратили внимание и дали ей имя «kakavozik». Пользователи назвали ее «самым брутальным говновозом».

В феврале стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции начали изымать автомобильные номера серии АМР. Только в Москве и Московской области уже конфисковали 15 таких комбинаций. На интернет-площадках за «блатные» номера запрашивали от 14 до 35 миллионов рублей, продажа также будет запрещена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok