В российском городе заметили «kakavozik» с «блатными номерами»

В Уфе заметили ассенизаторскую машину с «блатными номерами»

В Уфе заметили необычную машину: у нее так называемые блатные номера, при том что сам автомобиль занимается вывозом нечистот. Владелец автомобиля рассказал «Подъему», что номера «001» в сочетании с «хух» ему достались случайно.

Владелец признался, что эти номера постоянно пытаются у него купить. «Каждый месяц звонят — говорю, что самому нужен. Мне предлагали что-то тысяч 700, наверное, годик назад», — рассказал он.

В соцсетях на машину обратили внимание и дали ей имя «kakavozik». Пользователи назвали ее «самым брутальным говновозом».

В феврале стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции начали изымать автомобильные номера серии АМР. Только в Москве и Московской области уже конфисковали 15 таких комбинаций. На интернет-площадках за «блатные» номера запрашивали от 14 до 35 миллионов рублей, продажа также будет запрещена.