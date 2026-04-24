На Ставрополье задержали напавших на участника СВО

Двое мужчин избили бойца СВО на Ставрополье, против них возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае задержали двух местных жителей, их обвиняют в нападении на участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.

По данным следствия, против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Инцидент произошел 19 апреля в городе Изобильный. Как установили следователи, группа мужчин напала на 37-летнего участника СВО из-за малозначительного повода. Пострадавший получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Во время конфликта рядом находился его малолетний ребенок.

Дело было передано в региональное управление Следственного комитета для дальнейшего расследования. В ведомстве уточнили, что один из фигурантов уже заключен под стражу. В отношении второго также рассматривается вопрос об аресте.

Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины, которые могли привести к конфликту.

Ранее в Челябинской области задержали шестерых участников этнической организованной преступной группы, занимавшейся хищением выплат за участие в специальной военной операции.